Los Angeles in fiamme, l'incubo di un imprenditore italiano: "La mia casa distrutta, è la fine del mio sogno americano". VIDEO

Umberto Ferri, imprenditore italiano trapiantato a Los Angeles da 15 anni, è noto per il suo ristorante Casa Modena, un locale di alta cucina italiana frequentato da celebrità del calibro di Metallica e Dave Grohl. Ma ora Ferri sta vivendo il momento più difficile della sua vita: la sua casa a Pacific Palisades è stata completamente distrutta dagli incendi che stanno devastando la California. "Sono disperato, la mia casa è distrutta. Questa è la fine del mio sogno americano", racconta Ferri con la voce spezzata dall’emozione. L'ondata di incendi che sta colpendo lo stato ha già causato miliardi di dollari di danni, lasciando migliaia di persone senza un tetto. Ferri, come molti altri residenti della zona, ha dovuto evacuare in fretta, portando con sé solo pochi effetti personali. Nonostante la tragedia, Ferri è determinato a ripartire: "Non so cosa farò ora, ma una cosa è certa: Casa Modena continuerà a servire la migliore cucina italiana a Los Angeles."