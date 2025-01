Neonata rapita a Cosenza, ecco il momento in cui la bimba viene portata via dalla clinica. VIDEO

Una coppia di Cosenza, composta da Rosa Vespa (51 anni) e il marito Aqua Moses (43 anni, di origini senegalesi), è stata arrestata dopo aver simulato per nove mesi una gravidanza e aver inscenato la nascita di un bambino. In realtà, la coppia aveva sottratto una neonata all’interno della clinica “Sacro Cuore” di Cosenza, dove le telecamere di sorveglianza hanno registrato le fasi del sequestro.

Le autorità sono intervenute rapidamente dopo aver visionato i filmati, riuscendo a identificare e fermare i due responsabili nella tarda serata di martedì. L’indagine, condotta dalla Questura di Cosenza, si è così conclusa con l’arresto della coppia, chiarendo i retroscena di una falsa maternità durata per mesi e culminata in un rapimento sventato in poche ore