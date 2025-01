Pompei, emerge un grande complesso termale in una domus privata. VIDEO

Un grande complesso termale privato è stato scoperto a Pompei nell’insula 10 della Regio IX. Con calidarium, tepidarium, frigidarium e una sala conviviale adiacente, il sito testimonia il lusso e il ruolo sociale della domus romana. Il collegamento diretto con il triclinio richiama episodi del Satyricon, mostrando come i banchetti fossero occasioni per consolidare potere e prestigio. Decorata in II e III Stile, la domus riflette l’élite pompeiana e il desiderio di impressionare ospiti con ambienti sontuosi. Scopri di più su questa straordinaria testimonianza della vita romana!