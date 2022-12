Vincenzo Schettini star di internet? Rischio banalizzazione del sapere...

Vincenzo Schettini: il fisico che spopola sulla Rete

Mentre ieri notte bighellonavo nell’etere mi sono imbattuto in un programma in cui c’era un signore dagli occhi invero spiritati e dalle nari fumanti che stava riempiendo lo studio - che mi pare fosse Rai - di tonnellate di sputazzi.

Roba da far adirare gente come Matteo Bassetti che ancora rimpiange quando il Covid dava lustro e potenza ai virologi.

In un primo momento lo avevo scambiato per look e verve con Giovanni Donzelli, il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, ma un check logico mi ha subito portato ad escluderlo perché quell’ora lo stato maggiore del partito stava sicuramente a celebrare il post festa.

Allora mi sono concentrato e grazie a tecniche di cattura neuronale ho carpito il nome: si trattava di tal Vincenzo Schettini.

Il soggetto non smetteva mai di parlare e quindi ho dovuto ricorrere alla Rete che mi ha informato.

Sono stato subito indirizzato al suo sito, dall’accattivante titolo “Il prof che piace”, in cui campeggia un ragazzo guercio da un occhio che fa la boccaccia accanto al professore che - ridente come non mai - faceva il classico saluto metal tricorno. Nella bio si legge dunque:

“il prof che ci piace.

Eccomi qui! mi chiamo Vincenzo Schettini sono un fisico, un musicista, un curioso ed appassionato di vita.

dopo aver creato e lanciato il canale YouTube “La Fisica che ci Piace” ho sentito l’esigenza di guardarmi intorno proprio per rispondere alle domande di alcuni lovvini (sic) che mi dicevano “Prof, e la chimica? e l’inglese? e l’economia aziendale?”

ed eccoci qua: Il Prof Che Ci Piace è l’evoluzione di me stesso, sarà lo spazio per migliaia di studenti che vogliono imparare divertendosi e sarà anche una grande opportunità per tanti prof che si sentono attratti dalla rete e dalla possibilità di fare lezione online.

Come tutti i progetti anche questo ha bisogno di crescere quindi datemi una mano, ditemi la vostra: aiutatemi a far crescere questo mio sogno.

#vivogliobbane”.

Insomma mi ero imbattuto in roba forte. Era dai tempi della cuccia denaropoietica della Cirinnà che non mi accadeva.

Ho incominciato allora ad esplorare il sito e mi sono comparse foto di giovinotti e giovinotte infoiati manco avessero vinto una fornitura a vita di Pizza Hut.