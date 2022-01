Violenze Capodanno Roma, "Un chilo di roba. Joint, 2 tiri e ti sdraia". Chat

Violenze Capodanno, "Maria intinta nell'acido". "Ho un chilo di roba"

L'inchiesta sulle violenze di Capodanno a Roma nel 2020 prosegue ed emergono fatti nuovi su quel ritrovo a Primavalle a base di droga e sesso sfrenato che ha portato all'abuso di un gruppo di ragazzi ai danni di una 16enne, con la copertura non solo delle altre amiche presenti, ma addirittura anche dei genitori degli aggressori, che sapevano tutti i dettagli ma appoggiavano i figli. "Non è che posso girà con con un chilo di merce (cocaina, ndr) - dice la figlia della soubrette all’amica - se mi fermano sono cavoli». Mancano poche ora - si legge su Repubblica - al Capodanno 2021. I dialoghi registrati dai carabinieri ora agli atti dell’inchiesta sullo stupro che si è consumato nel chiuso di una villetta al Quartaccio, all’estrema periferia Nord di Roma, raccontano un dettaglio tutt’altro che irrilevante.

In quella casa, - prosegue Repubblica - all’interno della quale 30 ragazzi si erano radunati per salutare il 2020 con un festino a base di sesso sfrenato e sostanze di ogni tipo, la droga non la portano i giovani di periferia, quelli del “gruppo Primavalle”, bensì i ragazzi della Roma bene, "i pariolini" È del “gruppo Parioli”, uno dei quartieri più antichi e ricchi della città, a poca distanza da via Veneto e piazza del Popolo, anche Simone Ceresani, il nipote dell’ex premier Ciriaco De Mita che non è indagato ed è stato ascoltato due volte dai carabinieri solo come persona informata sui fatti. Era anche lui alla festa ed è accusato da una ragazza minorenne di aver portato la cocaina, "che vendeva a 80 euro al grammo». Si fa anche riferimento alla "joint", non gli spinelli dei figli dei fiori, ma la nuova «maria» intinta nell’acido, che con due tiri, «ti sdraia».

