Meteo, freddo intenso dalla Russia. Fine gennaio al gelo (e neve)

Meteo, gelo dalla Russia con freddo per fine gennaio e febbraio

La tradizione meteo vuole che i giorni del 29-30-31 di gennaio, ovvero gli ultimi tre giorni del primo mese dell'anno, vengano ricordati come i "giorni della Merla", a indicare uno tra i periodi più freddi dell'anno. Quest'anno per la fine di gennaio potrebbero esserci importanti novità, l'ultimo aggiornamento ha in parte stravolto e ribaltato la previsione: il gelo e la neve infatti sono a due passi dall'Italia e non è escluso che possano irrompere quanto meno su alcune regioni.

Questa è la tendenza emersa con gli ultimi aggiornamenti meteo del Centro Europeo; insomma l'inverno fino a questo momento piuttosto altalenante, con periodi freddi intervallati da lunghe pause anticicloniche e tutt'altro che gelide, potrebbe tornare prepotentemente alla ribalta proprio sul tramonto del mese di gennaio.

Mancano ancora diversi giorni, ma le grandi manovre a scala emisferica sono già iniziate e potrebbero gettare le basi per una parte finale di gennaio, proprio in concomitanza con i giorni della merla, molto interessante. Infatti dopo il dominio dell'alta pressione, la nostra attenzione si concentra in particolare alle latitudini artiche dove si sta formando un vero e proprio serbatoio del freddo.



Questa immensa massa d'aria gelida potrebbe essere messa in moto da una depressione con centro motore sulla Russia occidentale e quindi scivolare poi verso l'Europa, dando così il via a ondate di freddo che, a più riprese, potrebbero arrivare ad investire anche il nostro Paese.

Al momento, vista la distanza temporale ancora piuttosto elevata, si tratta solamente di una possibilità e come tale va considerata, ma ciò premesso, va detto che questa sembrerebbe la tendenza più attendibile per la fine di gennaio. Da valutare in seguito la possibile formazione di vortici ciclonici in sede mediterranea con la possibilità di precipitazioni anche a carattere nevoso fino a bassissima quota. Di questo avremo modo di riparlarne nei prossimi aggiornamenti.

Concludiamo con un proverbio: Giorni della Merla, se sono freddi la Primavera sarà bella, se sono caldi la Primavera arriverà tardi….

Ma sarà davvero così?



fonte www.ilmeteo.it