Virus, medico ricoverato a Padova. Per due settimane ha operato pazienti

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova Luciano Flor ha confermato all'AGI che è risultato positivo al coronavirus un chirurgo pediatrico dell'ospedale di Padova. Il chirurgo ha operato fino a domenica scorsa, prima dell'insorgenza dei primi sintomi.

"Il medico è stato normalmente in servizio in quanto perfettamente sano - ha fatto sapere il direttore generale Luciano Flor - ora stiamo predisponendo tutte verifiche necessarie su tutte le persone che possano essere entrati in contatto con il medico". Il direttore ha escluso al momento eventuali evacuazioni dei reparti.