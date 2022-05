Women for Women, la rinascita delle donne vittime di violenze e tumore al seno

“Women for Women”, Maria Grazia Cucinotta: "Le donne devono fare rete per sconfiggere violenze e malattia

Successo della VII edizione di “Women for Women against Violence – Camomilla Award”, l’evento tv al femminile dedicato alle donne vittime di violenza di genere e a quelle che combattono il tumore al seno che si è svolto nella bellissima cornice di Spazio 900, storica location all’Eur. Presentata da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini, per la regia di Antonio Centomani che sarà poi trasmesso su Rai Due il 4 giugno alle 17.00.

La serata ha rappresentato un momento straordinario e unico per promuovere il contrasto alla violenza di genere e la prevenzione sul tumore al seno. Concepito dalla Presidente dell'Associazione Consorzio Umanitas, Donatella Gimigliano, e realizzato in collaborazione con Urban Vision, l’evento, unico nel suo genere, è patrocinato dal Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Comitato Unico di Garanzia MIC, Regione Lazio, Roma Capitale, Rai, Unicef, Croce Rossa Italiana e LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori).

Un’occasione per dare voce alle donne e gli uomini che non smettono mai di combattere e offrire un messaggio di speranza e incoraggiamento: dalla violenza - qualsiasi essa sia - si può uscire. Dopo un welcome drink con degustazione delle eccellenze offerto da Coldiretti Lazio, a cura della brigata di chef capitanati da Bruno Brunori dell’Associazione Nazionale Cuochi Italiani Lazio, l’evento ha preso il via con le danze della ballerina ucraina Anastasia Kuzmina e del ballerino Andrea Evangelista sulle note di “Piccola Anima” di Ermal Meta, affiancati dal violinista elettronico “Jedi”, Andrea Casta.