Zodiac, scoperto il nome del serial killer dello Zodiaco dopo 50 anni

Un gruppo di investigatori è convinto di aver scoperto chi sia il Zodiac, il killer dello Zodiaco che ha terrorizzato San Francisco negli Anni 60 e inviava lettere cifrate a stampa a polizia

Dopo 52 anni di indagini inconcludenti un gruppo di specialisti composto da 40 ex investigatori, giornalisti e membri dell'intelligence militare chiamati Former Breakers, che ha indagato sul caso di D.B Cooper e Jimmy Hoffa, affermano di aver identificato Zodiac, ovvero il killer dello Zodiaco che tra il 1968 e il 1969 ha commesso 5 omicidi nell'area di San Francisco e famoso per i suoi codici cifrati inviati alla stampa e alla polizia.

Zodiac sarebbe Gary Francis Poste, Il nominativo nasce dalle indagini su alcune foto. Una di queste ritrae la fronte del presunto serial killer che coincide con le cicatrici dell'identikit diffuso all'epoca dalle forze dell'ordine. Poste possedeva anche delle lettere inviate da Zodiac già decifrate. "Devi conoscere il nome completo di Gary per poter comprendere questi anagrammi", ha dichiarato l'ex militare dell'intelligence Jen Butcholds. Il team di investigatori è convinto che l'uomo abbia anche ucciso Chery Jo Bates il 31 ottobre 1966 a Riverside, in California, ovvero due anni prima rispetto al primo omicidio collegato a Zodiac.

Poste era un veterano dell'aereonautica statunitense congedato dopo un incidente con arma da fuoco. L'uomo è stato ricoverato in un'ospedale ad appena 15 minuti dalla scenda di crimine della Bates, in cui è stato trovato un orologio macchiato di vernice. L'indizio è sospetto in quanto Poste è stato un imbianchino per oltre 40 anni. Non solo, il presunto killer possedeva un paio di stivali militari compatibili per numero di piede e modello con le impronte trovate sulle scene del crimine di Zodiac. Non è stato possibile recuperare il DNA di Poste per effettuare un confronto ma in ogni caso l'uomo è morto nel 2018.