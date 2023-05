Crozza/ Meloni agli Italiani: Non pensate ai problemi veri, svagateve con il presidenzialismo”

Nell’ultima puntata di stagione di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni di Giorgia Meloni intenta a parlarci delle reali priorità di governo: “Potrei parlarvi dell’inflazione che ve alza i prezzi…Potrei parlarve de li ragazzini in tenda a Milano che nun c’hanno i soldi per pagarsi l’affitto per andare all’università. Potrei parlarne, ma so troppo anziana per parlarve dell’università, per parlarve delle tende. E allora dice ma de che cxxxo ce parla? Mo’ te lo dico, eh un attimo… ah no?! Lo faccio. Questo è un quattrico. Non c’ho più l’età per fa’ er quattrico. Io voglio parlarve de presidenzialismo! All’americana, alla francese, alla giudia, fritto, in pastella… presidenzialismo alla ‘come te pare’. Quest’estate svisceratelo sto tema sotto l’ombrellone, nun pensate ai problemi veri, fateve svaga’ dal Presidenzialismo! Dice, ma non è una priorità? Ah no?!? Ah no?!? Non è una priorità? Io lo faccio. Io lo dico. No, in effetti non lo è!.”