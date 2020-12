Dante, è online il portale di Firenze per i 700 anni dalla morte del poeta

Firenze, la città natale del sommo poeta Dante Alighieri, a 700 anni dal suo anniversario di morte lo ricorda con un calendario fitto di appuntamenti, organizzati per il 2021. Al portale online: www.700dantefirenze.it è possibile trovare una panoramica completa. Le istituzioni fiorentine coinvolte- riunite in un Comitato organizzatore coordinato dal Comune di Firenze- saranno più di 30. Lo scopo è raccontare la storia di Dante e della sua mai dimenticata Firenze in un programma, digitale e non, attraverso conferenze, giornate di studi, eventi e mostre aperte al grande pubblico. “Avremo numerosi appuntamenti di tutte le discipline artistiche e culturali e grazie a questo sito internet unico potremo essere sempre aggiornati su quello che c’è da seguire”, anticipa l’assessore comunale alla Cultura, Tommaso Sacchi, che è anche presidente del Comitato organizzatore. “Siamo certi che il 2021 sarà davvero un anno della rinascita per la cultura e siamo felici di ricominciare proprio dal padre della nostra lingua”.