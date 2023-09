Nei saggi politici su Amazon è già al secondo posto in classifica

'E basta con 'sto fascismo. Cari compagni, ci avete rotto...' è il nuovo libro di Daniele Capezzone, in uscita il prossimo 3 ottobre in tutte le librerie d'Italia (@edizpiemme). Nei saggi politici su Amazon è già al secondo posto in classifica. Un risultato davvero ottimo.

Capezzone presenta così la sua ultima fatica:

"È per distacco il lavoro più importante a cui mi sia dedicato in tutti questi anni.

C’è tutto quello che oggi mi importa e mi inquieta di più:

-la fascistizzazione perenne orchestrata dalla sinistra

-la libertà di parola in pericolo

-le nuove forme di censura

-l’ondata woke ancora sottovalutata

-le mie due proposte per contrastare questa deriva

-una riflessione su cosa dovrebbe fare la destra politica e culturale.

È un libro che farà molto discutere. Mi aspetto attacchi di tutti i tipi. Vi prego di leggerlo, farlo leggere, e, se per caso vi piacerà, di combattere insieme".