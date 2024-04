Harry Potter, la scrittrice contro gli attori: "Tifano per i minori trans"

La scrittrice di Harry Potter contro gli attori della saga: "Fanno il tifo per i minori trans"

La scrittrice JK Rowling ha riacceso la polemica con le star di Harry Potter Emma Watson e Daniel Radcliffe sulla questione dell'identità e dei diritti dei transgender. La scrittrice si è scagliata contro le "celebrità" che, a suo dire, hanno "usato le loro piattaforme per fare il tifo per la transizione dei minori".

Radcliffe e la Watson sono tra i membri del cast del film che si sono espressi contro la posizione della Rowling sull'identità di genere nel 2020. Rowling ha anche accolto con favore un report britannico dei giorni scorsi che ha sollevato preoccupazioni sui servizi per l'identità di genere per i minori di 18 anni.

La Rowling ha definito il report "un momento di svolta". Come riporta la Bbc, un utente dei social media le ha scritto: "Sto solo aspettando che Dan ed Emma ti facciano delle scuse pubbliche... sicuri che li perdonerai...". L'autrice di Harry Potter ha risposto: "Non è sicuro, temo. Le celebrità che si sono schierate a favore di un movimento intenzionato a erodere i diritti faticosamente conquistati dalle donne e che hanno usato le loro piattaforme per fare il tifo per la transizione dei minori possono risparmiarsi le scuse per i traumatizzati della detransizione e per le donne vulnerabili che fanno affidamento su spazi monosessuali".