Harry Potter, serie tv in arrivo. Cosa sappiamo sul ritorno del Maghetto

Harry Potter torna. Niente nuovo film, questa volta la magia arriverà come serie tv in streaming sul canale Warner Max. L'annuncio è stato dato dal Ceo di Warner Bros David Zaslav nei giorni scorsi durante la teleconferenza sullo stato finanziario del gruppo. Conclusa la saga cinematografica (otto film, l'ultimo nel 2011) tratta dai romanzi di J.K. Rowling e con lo spin-off di Animali Fantastici ancora in corso, il rilancio ora arriva sul piccolo schermo.

La durata della serie? Sette stagioni, una per ciascun volume della saga. “Non siamo mai stati timidi riguardo il nostro entusiasmo intorno a Harry Potter", le parole di Zaslav secondo quanto riportato da Variety.

Il ceo ha fatto sapere che qualche settimana fa è stato a Londra con il responsabile dei contenuti di HBO e Max Casey Bloys e con la presidente di Warner Bros. Television Channing Dungey per incontrare J.K. Rowling: “Abbiamo speso un po’ di tempo con J.K. e il suo team entrambe le parti sono ansiose di riprendere in mano il franchise. Non vediamo l’ora di condividere un decennio di nuove storie con i fan di tutto il mondo su Max”. Si parte nel 2026, ma l'attesa di fans è già ai picchi massimi.