Nuova stagione Tv: la Guida degli studio di Hollywood

Per chi desidera conoscere ció che le reti americane propongono per la nuova stagione televisiva, la rivista VideoAge lo ha anticipato in rete.

Questa "nuova stagione" avrá un inizio tribolato, visto che non é ancora chiaro se potrá davvero partire in autunno o se invece, per colpa del lockdown che ha bloccato le produzioni, dovrá essere spostata a dicembre. Ció nonostante le cinque reti TV principali (Abc, Cbs, Nbc, Fox e Cw) hanno commissionato (per ora) un totale di 18 nuove serie televisive per rimpiazzare quelle cancellate. Un trend seguito da tutti gli operatori televisivi del mondo, anche per cercare di anticipare i gusti dei telespettatori.

La pandemia ha anche stravolto il collaudato meccanismo tramite il quale le reti Tv annunciavano (con presentazioni tenute a New York City) le nuove serie ai pubblicitari, mentre gli studio ad Hollywood le presentavano a 2.000 principali acquirenti di tutte le Tv del mondo, durante gli L.A. Screenings.



Quest'anno gli Screenings — cancellati a causa della pandemia — sono avvenuti in modo virtuale tramite le pagine dell'edizione di maggio di VideoAge, dedicata agli studio di Hollywood e realizzata per soddisfare le esigenze degli operatori Tv del mondo. Oltre ad elencare tutto il nuovo management addetto alle vendite internazionali degli studio, la Guida presenta tutte le nuove serie televisive che sono state finora ordinate dalle reti Usa per la stagione televisiva 2020-2021, non solo in base alla reti che le hanno commissionate, ma anche suddivise in base agli studio che dovranno venderle a livello internazionale.

La Guida é stata realizzata in tre formati:



una speciale sezione semplificata online: http://www.videoageinternational.net/new-us-tv-season-guide/

il formato PDF dell'edizione di maggio: http://videoagedaily.com/.../Video%20Age%20Interna.../index.html

e l'edizione stampata, inviata per posta ad acquirenti e distributori di contenuti.