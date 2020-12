Pedersoli vince il premio "Studio Italiano dell'Anno"

Pedersoli Studio Legale è il vincitore del premio "Studio Italiano dell'Anno". La motivazione della commissione tecnica, composta da figure apicali provenienti da primarie realtà imprenditoriali e finanziarie, ha evidenziato l’alto livello e la grande qualità del lavoro svolto dallo Studio durante tutto il 2020: “Grazie a una politica di espansione mirata e sostenibile, è passato da ‘boutique delle banche’ ad attore multiservizio. Spesso al centro delle operazioni più strategiche nazionali e transfrontaliere, ha assistito Intesa Sanpaolo nell’Opas su Ubi Banca”.

Un riconoscimento significativo, in un anno che ha visto lo Studio coinvolto in numerose operazioni di primissimo piano e di successo. Tra queste l’assistenza legale a Intesa Sanpaolo nell’offerta pubblica di scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di UBI Banca, recentemente riconosciuta “Deal of the Year”.