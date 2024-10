"Proteggere cappuccetto rosso", il libro di Unnia sul mondo della comunicazione

La figura di Cappuccetto Rosso – con l’innocenza dei suoi anni e lo slancio di fiducia verso il prossimo – viene accostata a quella del consumatore posto dinnanzi a una comunicazione pubblicitaria sempre più aggressiva e mendace. Affissioni, spot, Internet, social media, volantini, trasmissioni di servizio, banner. La lista dei fronti da cui guardarsi è lunga. Nel libro l’Autore si pone l’obiettivo di illustrare, con un linguaggio non tecnico, ma di immediata comprensione supportato da numerosi esempi, quali siano le forme più pericolose di comunicazione rivolte al cittadino-consumatore, che lo possano non solo raggiungere, ma indurre a una scelta economicamente dannosa o che addirittura non avrebbe compiuto qualora la pubblicità fosse stata corretta.

Cercare di tutelare il cittadino-consumatore è iniziativa meritevole, dal momento che i media e le comunicazioni, sempre più invasivi, raggiungono anche persone che non sono interessate al prodotto o servizio pubblicizzato, ma che possono loro malgrado essere colpite da contenuti e rappresentazioni che ledano le loro convinzioni. In quella che, sociologicamente e giuridicamente, chiamiamo ‘induzione in errore’ ovvero spingere un soggetto a una scelta d’acquisto sulla base di un contesto non corrispondente al vero. Nelle ipotesi più gravi, sfruttando la sua debolezza, fragilità e incapacità di valutazione del messaggio ricevuto.

Nelle pagine del libro il lettore è accompagnato lungo una foresta costellata da potenziali messaggi scorretti, dai quali occorre difendersi, in primis acquisendo conoscenza delle molteplici vesti che il mendacio pubblicitario può assumere e successivamente, sviluppando un più raffinato senso critico e una maggiore capacità di interpretazione. Una serie di casi celebri, tratteggiati nei loro elementi essenziali, raccontano cosa e perché è stato ritenuto scorretto. Attenzione non tutti sono lupi: ogni volta che viene smascherato un messaggio illecito, si premiano le imprese che operano nel pieno rispetto delle regole. E a questo proposito il libro si conclude con una nota positiva perché, numeri alla mano, le comunicazioni corrette e veritiere sono fortunatamente la grande maggioranza.