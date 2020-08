Scienza, con una lesione al cervello l'uomo vede i volti "sciolti" a metà

Un uomo con una rara lesione cerebrale può aiutare ad aumentare la nostra comprensione di come elaboriamo i volti. Almeno secondo un gruppo internazionale di ricercatori i quali, in uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology, hanno descritto il caso di un uomo che vede il lato destro di ogni volto come se si sciogliesse. Questo potrebbe suggerire che ogni emisfero cerebrale elabora generalmente metà del viso. L'uomo, noto come A.D., ha notato tre anni fa che i volti che vedeva in tv erano distorti: diceva che sembrava si sciogliessero. Quando poi si è guardato allo specchio ha scoperto che anche il suo viso sembrava sciogliersi a metà. In ogni caso era solo la metà destra del viso di una persona ad essere distorta. I medici hanno poi scoperto che A.D. ha una lesione nelle fibre che collegano i due emisferi del cervello. Osservando le diverse esperienze di persone con lesioni cerebrali e quelle senza, gli scienziati possono fare un'ipotesi plausibile su come quella parte del cervello sia coinvolta nell'elaborazione neurale tipica.

"Non sto dicendo che i nostri cervelli sono tutti uguali, ma condividiamo un'architettura universale", afferma Jorge Almeida dell'Università di Coimbra in Portogallo. I ricercatori hanno mostrato ad A.D. immagini di 20 volti e altre immagini di 20 oggetti, come un'auto e un campanello. Hanno scoperto che le distorsioni si verificavano solo quando guardava i volti. Hanno anche scoperto che indipendentemente dall'angolo o dalla profondità in cui erano presentati i volti, A.D. vedeva solo la metà destra del viso della persona come se si stesse sciogliendo. Questo era vero anche quando i volti venivano presentati sottosopra. I risultati suggeriscono due nuovi aspetti chiave dell'elaborazione tipica del viso, afferma Brad Duchaine del Dartmouth College nel New Hampshire (Usa), che ha lavorato allo studio con Almeida. "Sapevamo già che i volti venivano elaborati in modo diverso rispetto ad altri oggetti, ma ora sappiamo che inseriamo automaticamente nuovi volti in un modello, in modo da poterli confrontare con altri volti memorizzati nei nostri ricordi", afferma. Questo spiegherebbe perché A.D. ha sempre visto la stessa parte del viso distorta. "Suggerisce anche che le due metà di un viso vengono elaborate in emisferi separati", afferma Duchaine. Lo scienziato ipotizza che questo possa aumentare la velocità di elaborazione visiva, poiché normalmente guardiamo al centro del viso di una persona e quindi ciascuno dei nostri occhi inizialmente acquisisce informazioni dai lati opposti di un viso. "Gli esseri umani possono avere la capacità di elaborare le due metà del viso in modo indipendente, in parte perché i volti sono simmetrici e sono quindi ridondanti in termini di elaborazione delle informazioni in alcune situazioni", afferma John Towler della Swansea University, Regno Unito.