Speciale romanzi storici: i 5 titoli selezionati da affaritaliani.it

Il genere del romanzo storico è in ascesa ormai da diversi anni: se prima era considerato un settore di nicchia, ultimamente – complici anche il cinema e la tv – i libri ambientati in un passato più o meno remoto, in terre lontane o nella nostra stessa Italia, sono sempre di più.

Per chi ama immergersi nella lettura di vicende accadute a re o regine, principesse, gentildonne, o più semplicemente famiglie dei secoli scorsi, le opportunità di scelta sono in costante crescita. Come destreggiarsi in questo fantastico e immenso mondo tutto da scoprire? Noi di Affari Italiani abbiamo selezionato cinque titoli di recente pubblicazione, che a nostro parere non potete perdere.

1. Iulia. Storia di un’imperatrice e L’imperatrice che sfidò gli dei di Santiago Posteguillo (Piemme)





Iniziamo tornando indietro nel tempo fino a una delle epoche più grandiose: quella dell’Impero romano. Siamo nel 197 d.C. e, attraverso la voce narrante di Elio Galeno, fidato medico imperiale, entriamo negli sfarzosi palazzi di Roma, dove risuona la voce di una donna: Iulia Domna.

È lei la straordinaria protagonista dei due libri firmati dal celebre scrittore spagnolo Santiago Ponteguillo, in Italia editi da Piemme: Iulia. Storia di un’imperatrice il primo pubblicato, a cui ha fatto seguito L’imperatrice che sfidò gli dei. Circa 400.000 copie vendute e la vincita del prestigioso Premio Planeta per una saga che racconta la vita della prima vera first lady che l’umanità abbia mai conosciuto. Chi era Iulia Domna? Moglie dell’imperatore Settimio Severo, madre di Caracalla, raggiunse la gloria partendo dal nulla: sconosciuta adolescente nata ad Emesa, antica città dell’attuale Siria, seppe dapprima incantare il futuro marito, poi Roma e infine l’intero Impero, che la proclamò – primo caso nella storia – mater senatus et patriae.

L’autore ne segue con pathos, accuratezza e attinenza ai fatti realmente accaduti le numerose avventure, dagli anni della giovinezza fino al trionfo come sposa e madre, ma soprattutto in qualità di imperatrice filosofa capace di fondere nella propria persona la massima espressione dell’intuito politico e della femminilità, dell’intelligenza e dell’amore per le arti, del coraggio e della resilienza. Questi ultimi le saranno di aiuto soprattutto quando a sfidarla saranno gli dei, sottoponendola a dure prove: dalla famiglia spaccata a causa di contrasti interni sino alla malattia, ultima grande dimostrazione di forza a cui Iulia sarà chiamata.

Una saga che si conclude in due grandi tomi potenti ed epici, tra le cui pagine vi perderete fino all’ultima parola scritta dall’autore.

Lo consigliamo perché: è tra le saghe storiche più apprezzate del momento a livello mondiale; inoltre, riaccende la luce su una figura eccezionale ingiustamente dimenticata.