Stefano Accorsi la poesia per i bambini con Save the Children

PAROLE NOTE la poesia delle Favole è disponibile in formato digitale nei principali digital store co Stefano Accorsi che interpreta otto fiabe originali per far conoscere ai bambini i più grandi poeti della storia trasmettendo un messaggio di positività.

Stefano Accorsi ha dichiarato: avvicinarsi alla lettura e al mondo che si nasconde e si schiude dietro una poesia è un’avventura che ogni bambino dovrebbe intraprendere. Ecco perché ho aderito con entusiasmo al progetto di Parole Note a favore di Save the Children. Perché l’educazione è la chiave di volta per uscire dalle diseguaglianze e per riuscire a costruirsi il futuro di cui nessun bambino può essere privato, oggi più che mai.

Parte del ricavato del prodotto, infatti sarà devoluto alla campagna Proteggiamo i Bambini di Save the Children l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

Servizio realizzato da Nick Zonna