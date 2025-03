Adozioni. Bordignon (Forum Associazioni Familiari): “Decisione Consulta su single non è svolta, garantire invece alle famiglie gratuità adozioni internazionali”

“La decisione della Consulta di aprire le adozioni internazionali anche a persone single sembra, in realtà, solo un ulteriore colpo verso le famiglie perché, di fatto, non va in nessun modo incontro alla necessità di una svolta per rilanciare l’adozione internazionale da tempo in difficoltà in Italia, tanto da lasciare troppe famiglie sospese in lunghe, impegnative e costose attese”. Lo dichiara Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari.

“L’Italia - prosegue - vive una situazione paradossale: in Europa è il paese in cui si adotta il maggior numero di minori, secondi al mondo dopo gli USA, nonostante tutte le complicazioni giuridiche e amministrative possibili e sebbene i numeri dell’adozione siano diminuiti ovunque nel continente. Nel 2024 anche in Italia si registra un calo di adozioni internazionali concluse rispetto al 2023. In questo panorama, secondo la Consulta la legge 184/83 poteva, nell’articolato in oggetto, ‘riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso’, dato l’attuale momento storico che vede una riduzione delle disponibilità all’adozione da parte delle coppie. Ma l’intervento è fuori target. Gli ultimi dati ufficiali forniti dalla Commissione Adozioni internazionali (CAI) potrebbero attestarsi attorno a quota 500 perché il primo semestre 2024 ne ha concluse 234. Nel 2022 le coppie con decreto di idoneità erano 1.462 e le adozioni concluse solo 527. Il rapporto è di tre a uno. Troppi genitori idonei che attendono, in quanto a questi si aggiunge il pregresso”.

“Da anni - osserva Bordignon - le famiglie disponibili all’adozione internazionale attenderebbero, invece, un intervento della Corte Costituzionale sulla discriminazione esistente fra i costi che devono affrontare e la gratuità della Adozione Nazionale e, ora, anche della Fecondazione assistita. Infatti, le famiglie che si approcciano all’adozione internazionale devono sostenere costi estremamente significativi. Perché non garantire a questa straordinaria forma di accoglienza il medesimo concetto di gratuità?”.