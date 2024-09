Agricoltura Ue, Paolo Mascarino (Pres. Federalimentare): “Complimenti a Giansanti per elezione a presidenza Copa”

“È con grande piacere che desidero rivolgere i nostri complimenti più sinceri e auguri di buon lavoro a Massimiliano Giansanti eletto presidente del Copa, il Comitato delle organizzazioni professionali agricole che rappresenta oltre 22 milioni di agricoltori in Europa”. È quanto dichiara in una nota il Presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino.



“Questo riconoscimento - prosegue - dimostra la professionalità e la competenza del Presidente Giansanti riconosciuta in questi anni alla guida di Confagricoltura e, al tempo stesso, attribuisce all’Italia un ruolo centrale in Europa per le future scelte che investiranno il comparto in un momento di grandi cambiamenti”.



“Per tutto il settore agroalimentare italiano questa scelta è di assoluto valore, ed è un riconoscimento che premia la nostra capacità di essere uniti, credibili e pragmatici dimostrando ancora una volta che l’agroalimentare è un settore virtuoso che concorre all’agenda di sviluppo del Paese”, conclude Mascarino.