Centro Oli Val d’Agri. Gruppo Servizi Associati (GSA): “Con nuovo servizio antincendio traguardo significativo per sicurezza di un territorio strategico”

"L'attivazione del servizio specialistico antincendio a uso esclusivo del Centro Oli Val d’Agri, per conto di ENI S.p.A., rappresenta un traguardo significativo per il Gruppo Servizi Associati e un importante contributo alla sicurezza degli stabilimenti petrolchimici in un territorio strategico come la Basilicata”, lo hanno dichiarato in una nota congiunta Alessandro Pedone, Founder e Vicepresidente di Gruppo Servizi Associati (GSA) e l’Ing. Antonio Musacchio, Ceo di Gruppo Servizi Associati (GSA).



“Con oltre 20 operatori antincendio altamente specializzati, 3 veicoli antincendio all’avanguardia e l’apertura di una sede dedicata, confermiamo il nostro impegno nel garantire standard di sicurezza elevati per una realtà complessa e regolamentata come quella disciplinata dalla norma Seveso - hanno aggiunto - Questo progetto rafforza ulteriormente la collaborazione con ENI S.p.A. e consolida la nostra posizione come leader di settore in Italia e in Europa. Si tratta di un passo avanti nella nostra strategia di crescita, che punta non solo a consolidare la nostra presenza nel mercato nazionale, ma anche ad affinare le nostre competenze tecniche e operative per rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione. Siamo orgogliosi di contribuire alla protezione di un’infrastruttura tanto rilevante e di supportare un territorio che merita attenzione e sviluppo".