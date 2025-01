Food. Centro Studi Federalimentare: “Industria alimentare sempre più performante”

L’industria alimentare si conferma la voce manifatturiera più performante.

Secondo le statistiche ISTAT del mese di novembre 2024, i volumi di produzione registrano, a parità di giornate di calendario, un aumento tendenziale del +4,5%, in accelerazione dopo il +3,7% di ottobre.

Il passo del settore riprende dunque slancio e si consolida, generando una crescita tendenziale sugli undici mesi del +2,0%, dopo il +1,7% dei dieci mesi e il +1,5% dei nove mesi.

Il comparto alimentare che mostra la crescita tendenziale più marcata è quello dei “gelati” (+18,9%), seguito dai “piatti preparati” (+11,6%), dalla “lavorazione e conservazione dei pesci e dei crostacei” (+9,2%), dal “cacao, cioccolato, caramelle e confetterie” (+6,5%).

L’alimentare amplifica il rimbalzo rispetto al 2023 - evidenzia il Centro Studi di Federalimentare - sottolineando una dinamica premiante rispetto agli altri asset fondamentali del Paese.

Anche se non mancano le incertezze legate alle misure protezionistiche paventate oltreoceano, l’industria alimentare - simbolo per eccellenza del Made in Italy nel mondo - ha dato prova di riuscire a crescere di fronte a scenari internazionali sfidanti.



Le prospettive per il 2025 rimangono più che positive, anche in relazione alla più volte richiamata capacità di evolvere del settore.