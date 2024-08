Dramma in montagna: infortunato a Punta San Matteo, grave un 24enne

Un grave incidente ha coinvolto un giovane di 24 anni vicino alla cima di Punta San Matteo, in Valfurva. L'allerta è scattata poco dopo le 6 del mattino, quando le condizioni meteo, con nebbia e scarsa visibilità, hanno complicato i soccorsi. Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) sono intervenute appena le condizioni lo hanno permesso, affrontando le difficili condizioni ambientali per raggiungere il giovane bloccato.

I soccorsi: recupero delicato con l'elisoccorso

L'elisoccorso di Sondrio dell'AREU 118 è stato chiamato a intervenire per il recupero del giovane, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Sondalo. Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa del maltempo, ma grazie all'intervento tempestivo delle squadre di emergenza, il ragazzo è stato messo in sicurezza e ora riceve le cure necessarie.