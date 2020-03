A gennaio sale ancora il debito pubblico: +34 miliardi

In aumento il debito pubblico: secondo i dati Bankitalia, a gennaio e' aumentato di 34,2 miliardi rispetto alla fine del 2019, risultando pari a 2.443,5 miliardi. Come spiega Bankitalia, l'incremento e' dovuto all'aumento delle disponibilita' liquide del Tesoro (38,6 miliardi, a 71,5), che ha piu' che compensato l'avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche (3,8 miliardi) e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (che complessivamente ha contenuto il debito per 0,6 miliardi).