Acronis, René Bonvanie presidente del cda

Acronis, leader globale della cyber protection, nomina René Bonvanie Presidente del Consiglio di Amministrazione. Membro del CdA di Acronis dal 2014, René Bonvanie è Executive Vice President del reparto Strategic Accounts di Palo Alto Networks. Come Presidente del CdA, René collaborerà con il CEO e il team dirigenziale Acronis all'implementazione della strategia per il mercato enterprise.

René Bonvanie ha maturato oltre 35 anni di esperienza nel marketing e nella gestione esecutiva, ed è a capo del settore marketing di Palo Alto Networks dal 2009. Opera inoltre nei consigli amministrativi di Collibra, Guardsquare e Nexthink; prima di entrare in Palo Alto Networks, ha ricoperto ruoli di Executive Marketing presso Business Objects, VERITAS e Oracle.

Acronis è il leader globale nel settore della cyber protection per la soluzione delle sfide poste da salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza (SAPAS), grazie alle proprie innovative soluzioni per il backup, la sicurezza, il disaster recovery e alle proprie soluzioni per la sincronizzazione e la condivisione di file aziendali eseguite in ambienti cloud ibridi: in locale, nel cloud o ai margini della rete. Con la potenza delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e dell'autenticazione dei dati basata su blockchain, Acronis protegge qualsiasi dato, applicazione e sistema in ogni ambiente, garantendo a propri utenti il pieno controllo dei carichi di lavoro.

Nel 2019, una serie di investimenti orchestrati da Goldman Sachs ha garantito ad Acronis un gettito di nuovi capitali per 147 milioni di dollari. Il valore dell'azienda è perciò salito ben oltre il miliardo di dollari, e ha consentito ad Acronis di allargare i team di engineering delle sedi di Singapore, in Bulgaria e in Arizona, realizzando altri data center e promuovendo la crescita anche attraverso nuove acquisizioni.

L'esperienza di René Bonvanie aiuterà Acronis a consolidare la propria strategia di cyber protection nel settore enterprise e a garantire che questa società svizzero-singaporiana conquisti l'ambizioso obiettivo di rendere tutti i propri clienti #CyberFit.

"Il principio di Cyber Protection elaborato da Acronis e convalidato dagli analisti di settore costituisce un elemento architettonico chiave per garantire la piena protezione nell'odierno mondo digitale. Aziende, service provider e istituzioni di tutto il mondo sono al lavoro per proteggere i propri volumi imponenti di dati e percepiscono la pressione che tutto questo esercita sui propri sistemi e dipendenti", ha affermato René Bonvanie. "Acronis offre prodotti leader di settore che garantiscono la protezione informatica totale e più avanzata del settore: sicura, scalabile, semplice ed efficiente, a copertura di ogni esigenza."

"L'incarico assegnato a René è un ulteriore passo avanti di Acronis nella strategia di cyber protection. Nel suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, René lavorerà fianco a fianco con il team dirigenziale per guidare lo sviluppo di soluzioni di protezione informatica innovative per il settore enterprise". È quanto dichiarato da Serguei "SB" Beloussov, fondatore e CEO di Acronis. "L'esperienza di René nelle innovazioni su larga scala ci aiuterà a erogare la Cyber Protection come la intende Acronis: semplice, efficiente e sicura, per i clienti di ogni dimensione."

Informazioni su Acronis

Acronis è leader internazionale della protezione informatica e risolve le sfide imposte dai cinque vettori SAPAS (salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza) con soluzioni innovative di backup, sicurezza, disaster recovery e sincronizzazione e condivisione dei file aziendali, in esecuzione nello storage in cloud ibrido: in sede, nel cloud o nell’edge. Con la potenza delle tecnologie di IA e dell'autenticazione basata su blockchain, Acronis protegge tutti i dati in ogni ambiente fisico, virtuale, cloud, nonché i carichi di lavoro e le applicazioni mobili. Con oltre 500.000 utenti business e una straordinaria community internazionale di service provider, rivenditori e partner ISV che ne utilizzano le API, ad Acronis si affidano 79 dei principali marchi mondiali e oltre 5 milioni di clienti. Con doppio quartier generale in Svizzera e a Singapore, Acronis è un'azienda internazionale con 14 uffici in tutto il mondo e clienti e partner in oltre 190 paesi.