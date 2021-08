Adidas,reebok ad Authentic Brands per 2,1 mld.Focus su rafforzamento del brand

Il marchio Reebok cambierà proprietario. Adidas, società tedesca di abbigliamento sportivo, ne ha infatti annunciato la cessione ad Authentic Brands Group per una cifra che potrebbe arrivare fino a 2,1 miliardi di euro (2,47 miliardi di dollari).

L'accordo dovrebbe essere finalizzato entro il primo trimestre del prossimo anno e prevede una transazione in gran parte in contanti al momento della chiusura.

Il prezzo, scrive il Wall Street Journal, è significativamente più alto di quanto stimato da molti media e osservatori. Adidas aveva annunciato l'intenzione di vendere il marchio angloamericano, acquistato nel 2006 per circa 3,8 miliardi di dollari, all'inizio dell'anno. La vendita, ha comunicato Adidas, non ha un impatto sull'attuale guidance della societa' per l'intero anno 2021. A febbraio, la societa' tedesca aveva annunciato di voler vendere Reebok per concentrarsi sul rafforzamento del marchio Adidas.