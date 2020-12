Airbnb sbarca a Wall Street e debutta alla grande: il titolo raddoppia

Airbnb debutta sul Nasdaq, valore titolo raddoppia

Il titolo di Airbnb è volato al Nasdaq nel giorno del suo debutto. Il prezzo per azione, fissato a 68 dollari nell’Ipo, è schizzato subito a 152, +125%. Si tratta della seconda grande Ipo nel settore tecnologico della settimana dopo quella di DoorDash, servizio di food delivery che ieri ha segnato un più 80% al debutto. Il Nasdaq in questo momento guadagna lo 0,33%. Airbnb lo scorso 27 ottobre aveva confermato la sua quotazione nonostante le incertezze dovute alla pandemia da coronavirus, che in un primo momento avevano raffreddato gli entusiasmi nel quartier generale di San Francisco. Ma gli affari del colosso degli affitti brevi nei mesi estivi avevano ripreso a marciare, spinti soprattutto dalla decisione della società di puntare non più sulle grandi città e sulle città d'arte, ma su zone lontane dai centri abitati; zone raggiungibili in macchina o con spostamenti via terra, venendo incontro così alle paure dei viaggiatori nell'epoca del Covid-19.

Airbnb, oggi il debutto a Wall Street: prezzo fissato a 68 dollari

Airbnb debutta oggi a Wall Street con prezzo inzialmente fissato a 68 dollari per azione arrivando così ad una valutazione complessiva di circa 47 miliardi di dollari. Airbnb arriva sulla piazza di New York il giorno dopo l'ingresso di DoorDash. La piattaforma di home sharing Airbnb aveva dapprima previsto un prezzo delle sue azione compreso tra i 44 e i 50 dollari, poi tra i 56 e i 60 dollari, per poi salire a 68 dollari ieri. La società, che è riuscita a invertire la tendenza dopo alcuni mesi difficili all'inizio della pandemia, sarà quotata sulla piattaforma di borsa del Nasdaq sotto il simbolo 'ABNB'.

AirBnB verso debutto stellare a oltre +100% a Wall Street

Durante la mattinata c'è stata una raffica di ordini d'acquisto sul titolo AirBnB. Le azioni della società di affitto a breve termine di case sono indicate aprire in area 149 dollari, ossia più del doppio di un prezzo di Ipo rivisto al rialzo a 68 dollari per azione. La valutazione complessiva di AirBnB è circa 47 miliardi di dollari stando al prezzo di Ipo.