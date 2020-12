Airbnb sfida la seconda ondata Covid: su la valutazione dell'Ipo a 42 miliardi

Airbnb sfida la seconda ondata di Coronavirus e alza il range di prezzo della sua offerta pubblica iniziale a 56-60 dollari per azione, dall'attuale 44-50 dollari, l'ultimo segnale che il rovente mercato delle Ipo sta concludendo l'anno in modo positivo. Il portale statunitense per gli alloggi e le case vacanza, che sarà quotato sul Nasdaq con il simbolo ABNB dal 10 dicembre, potrebbe raccogliere fino 3,1 miliardi di dollari, con una valutazione massima di 41,8 miliardi.

A causa della crisi, Airbnb ha tagliato di circa il 25% il suo staff (1.900 persone), lo scorso maggio, e ha ridotto le spese relative alle campagne marketing. Contrariamente alle aspettative, il gruppo tech ha poi registrato un rimbalzo negli ultimi mesi, trainato soprattutto dall'aumento delle prenotazioni durante il periodo estivo, anche se al di sotto degli anni precedenti. Nell'ultimo trimestre, registrato un utile netto di 219 milioni di dollari, su un fatturato totale di 1,65 miliardi.

Parallelamente DoorDash, la start-up di food delivery che debutterà mercoledì, un giorno prima di Airbnb, intende prezzare l'offerta nella fascia alta o al di sopra del suo intervallo tra 90 e 95 dollari per azione. Cio' darebbe alla società di San Francisco, la più grande tra le sue pari, una valutazione pari o superiore a 36 miliardi di dollari su base completamente diluita e compresi i proventi dell'offerta.

Prese assieme, le notizie relative alle Ipo delle due aziende sono l'ultimo segnale che il mercato delle nuove emissioni, già a un livello record in termini di fondi raccolti negli Stati Uniti, è pronto per una conclusione dell'anno molto promettente. Il mercato è stato sostenuto da stock di azioni in impennata, comprese quelle che hanno recentemente fatto il loro debutto.

Dall'inizio del 2020 ad oggi, sono stati infatti raccolti più di 140 miliardi di dollari nelle offerte pubbliche iniziali sulle borse degli Stati Uniti, superando di gran lunga il precedente record legato al boom delle dot-com nel 1999. Sia Airbnb che DoorDash e i loro rispettivi sottoscrittori stabiliranno i prezzi finali delle offerte nei prossimi giorni. Airbnb dovrebbe fissare il prezzo finale del deal il 9 dicembre. Morgan Stanley e Goldman Sachs guideranno la sua Ipo, mentre Goldman e JPMorgan Chase & Co gestiranno quella di DoodDash.