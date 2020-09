Alitalia, rosso a 427 milioni nel semestre. E ricavi giù del 62%

Mentre si avvicina la deadline per il piano industriale dell’ennesima newco Alitalia, la compagnia aerea mette a segno un ulteriore risultato negativo con un rosso di 427 milioni di euro registrato nel primo semestre 2020. Lo rivela oggi il Sole 24 Ore, citando la relazione semestrale dei commissari inviata alla Commissione Trasporti della Camera e del Senato.

I ricavi operativi sono invece crollati del 62% e l’impatto significativo della pandemia da coronavirus ha messo a dura prova i conti della compagnia di bandiera, che già lo scorso anno aveva sopportato una perdita di circa 250 milioni.

Eppure, nel trimestre centrale della pandemia in Europa Alitalia “ha perso per viaggiatore imbarcato meno della metà di Klm e Lufthansa, un terzo di Air France, un sesto di easyJet, un ottavo di Iag (holding di British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus). E questo anche nonostante l’obbligo in Italia — unico Paese del continente — del distanziamento a bordo che ha ridotto la capienza dei velivoli al 33% e da giugno al 66%”, aveva invece scritto il CorSera, il giorno prima.