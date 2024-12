Illimity, finalizzato il closing con Finwave: nasce Altermaind, l'IA per le banche

Illimity, closing con Finwave per la creazione di una newco attiva in AI

Illimity Bank, a fronte della positiva verifica delle condizioni sospensive, ha perfezionato il closing relativo all’accordo con il Gruppo Finwave/Ocs, attraverso la società Fibonacci Subco - interamente posseduta da Fibonacci BidCo, controllata da fondi gestiti da Apax Partners Llp - per la creazione di un nuovo player tecnologico attivo nel comparto dell'intelligenza artificiale. Lo ha reso noto la società in un comunicato, seguendo quanto già annunciato l'8 novembre.

Nello specifico, il closing ha comportato il trasferimento del 52% delle quote della NewCo denominata “altermAInd” alla società Fibonacci, per un corrispettivo di 62,4 milioni di euro. L’operazione consentirà a Illimity di generare una plusvalenza netta pari a circa 52 milioni di euro ed un impatto positivo in termini di Cet 1 ratio di circa 90 punti base, oltre a risparmi strutturali sui costi operativi sostenuti da Illimity per la tecnologia. È atteso poi un miglioramento complessivo della leva operativa della Banca, grazie al contratto di full outsourcing del sistema informativo concluso per un periodo di 10 anni tra la Banca e altermAInd, che diventa pienamente operativa.

Al closing, oltre alla stipula del patto parasociale tra i soci, è stato adottato il nuovo statuto di altermAInd e sono stati eletti gli organi sociali, con Andrea Pettinelli nominato Presidente esecutivo e Filipe Teixeira nominato amministratore delegato.