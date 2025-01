ArcelorMittal Commercial Italy Srl si trasferisce in Spark 3 ed entra nello Spark Business District di Milano Santa Giulia

Lendlease, gruppo internazionale di real estate, investimenti e rigenerazione di aree urbane, responsabile dello sviluppo di Milano Santa Giulia, annuncia la sottoscrizione di un accordo di locazione con ArcelorMittal Commercial Italy Srl per gli spazi ad uso uffici di Spark 3, uno dei cinque edifici dello Spark Business District nell’area Sud di Milano Santa Giulia.

ArcelorMittal è uno dei Gruppi multinazionali siderurgici e minerari integrati leader a livello mondiale, conta circa 127.000 impiegati di 142 diverse nazionalità in più di 60 Paesi e impianti di produzione di acciaio primario in 15 Paesi. Con l’ingresso in Milano Santa Giulia, ArcelorMittal Commercial Italy sarà tra i primi tenant ad occupare parte del terzo piano dell’edificio Spark 3, ad uso uffici, costituito da 7 piani fuori terra, una superficie totale 18.000 mq e dotato delle certificazioni LEED BD+C Core&Shell Gold e LEED ND Gold. ArcelorMittal Commercial Italy Srl insedierà a Spark il suo team di circa 70 persone.

Con questo nuovo ingresso, lo Spark Business District si popola ulteriormente e conferma la vocazione dell’area sud di Milano Santa Giulia a diventare nuovo polo urbano per imprese e servizi anche grazie alla sua collocazione strategica vicino alla stazione Rogoredo e l’area nord di Milano Santa Giulia che ospiterà l’Arena destinata ai giochi olimpici 2026 e ai grandi eventi. Situato nell’area Sud di proprietà di Lendlease lo Spark Business District è parte del più ampio progetto di rigenerazione urbana di Milano Santa Giulia, che include gli edifici Spark One, Spark Two e Spark Three – rispettivamente di 27.000, 17.000 mq e 18.000 mq, per un totale di 62.000 mq e l'headquarter di Sky, distribuito su circa 40.000 mq. Completato nel 2022, lo Spark Business District ospita sedi di importanti aziende come SKY, SAIPEM, SMA e Geodis e di un food district costituito da oltre 10 punti dedicati alla ristorazione retail, affacciato sulla piazza Tina Modotti. Da fine settembre 2024, inoltre, il distretto è animato dall’ingresso, proprio al pian terreno dell’edificio Spark 3, di Scirocco, hub culturale e spazio di food and beverage by mare culturale urbano, cui Lendlease ha affidato il programma biennale di attivazione sociale del quartiere, “We Are MSG”.

L'intero quartiere, da nord a sud, è stato progettato per rispettare i più alti standard di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Ad oggi, infatti, lo Spark Business District ha ottenuto tra i massimi livelli di certificazione per tutti gli edifici inseriti nel distretto (Spark One, Spark Two e Spark Three) nonché la certificazione WELL per il benessere delle persone e quella di quartiere LEED Neighborhood, posizionandosi tra i primi quartieri italiani in una rete globale di comunità certificate.

Entrare a far parte della comunità di Milano Santa Giulia significa essere al centro di un mondo in continuo movimento e inserirsi in un ambiente vivo e dinamico, in grado di favorire crescita e innovazione. L'insediamento di un numero crescente di aziende a Milano Santa Giulia dimostra l'interesse del mercato per un quartiere green, sostenibile e strategicamente collegato, situato a una sola fermata da Roma.

Claudia Imparato, Head of Fund & Asset Management at Lendlease Italy ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di accogliere le persone di ArcelorMittal Commercial Italy Srl nello Spark Business District e che diventino parte della rinnovata comunità di Milano Santa Giulia: un ulteriore passo verso la realizzazione della nostra visione del quartiere come nuova destinazione europea, che combini business, residenziale e tempo libero. La scelta di una multinazionale leader come ArcelorMittal di insediarsi in Spark 3 testimonia la qualità e l’attrattività del distretto, che coniuga spazi all’avanguardia con i più elevati standard di sostenibilità.”