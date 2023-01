Assegno unico, corsa al nuovo Isee e aumenti in arrivo: le novità

Assegno unico, Isee e aumenti: tutte le novità nel 2023

Assegno unico, corsa al nuovo Isee e aumenti in arrivo da febbraio 2023: novità in arrivo per il sussidio statale destinato a milioni di famiglie italiane.

Il presidente dei Caf Cia, i Centri di assistenza fiscale di Cia - Agricoltori italiani Nicola Antonio Sichetti, ha ricordato oggi in una nota che "fino al prossimo 28 febbraio, le famiglie che vorranno ricevere l'assegno unico universale dovranno inviare l'Isee, ovvero l'indicatore della situazione economica equivalente, del nucleo familiare aggiornato per ottenere il beneficio. Si tratta di un passaggio fondamentale e che non va sottovalutato da quanti potranno così ottenere il giusto importo, in base alla propria condizione ed evitare che la cifra riconosciuta venga ridotta".