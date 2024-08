Attenzione alle mosse della Cina sull'energia atomica. Investimento da record sul nucleare

Usa, Biden ha ordinato un'indagine sull'espansione nucleare della Cina

La Cina sta spingendo forte sul nucleare, vuole diventare il primo produttore al mondo di energia atomica. L’obiettivo è superare la Francia e gli Stati Uniti entro il 2030. Per questo è stata investita la cifra record di 31 miliardi per costruire 11 nuovi reattori, che si aggiungono ai 56 già presenti. La spinta, come sempre, - riporta Il Sole 24 Ore - è innescata dall’autarchia e anche nel nucleare la Cina aspira all’autosufficienza. Non c’è tempo, bisogna produrre energia e ridurre le emissioni, così ben 31 miliardi di dollari sono stati appena stanziati a tamburo battente per undici nuovi reattori in cinque siti. La cinghia di trasmissione Consiglio di Stato-NDRC che è il braccio armato del partito comunista per l’economia, alimenta una filiera della produzione di energia nucleare che ha ormai raggiunto nel 2023 i 433 miliardi e 371 milioni di kilowattora. I nuovi progetti includono un reattore raffreddato a gas ad alta temperatura nell’impianto di Xu wei nel Jiangsu.

Si tratta - prosegue Il Sole - di un reattore di quarta generazione, che fornisce sia calore che elettricità con caratteristiche di sicurezza più avanzate. CNNC ha anche detto di aver ricevuto l’approvazione per due reattori Hualong One presso l’impianto di Xuwei, mentre tutti e sei i reattori di CGN saranno come quelli di Hualong. Gli Usa non stanno a guardare. Joe Biden ha approvato a marzo un piano strategico nucleare top secret che, per la prima volta, riorienta la strategia di deterrenza americana concentrando l’attenzione sulla rapida espansione militare della Cina. Lo scrive il New York Times spiegando che il cambiamento avviene sulla base dei report del Pentagono secondo i quali, nel prossimo decennio, l’arsenale nucleare cinese potrebbe avvicinarsi - per dimensioni e varietà - a quello di Stati Uniti e Russia.