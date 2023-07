Auto elettriche, quanti problemi. Puzza, rumore e autonomia ridotta col caldo

Auto elettriche, ecco cosa emerge da un sondaggio su quelle cinesi. Non sono buone notizie

Le auto elettriche sembravano essere la soluzione a tutti i mali, ma da recenti sondaggi stanno emergendo tutta una serie di problemi che penalizzano i mezzi che dovrebbero aiutare a combattere l'inquinamento climatico. Lo studio di JD Power, società americana di marketing, è stato condotto intervistando 7.191 proprietari di auto elettriche e ibride acquistate in Cina. Il sondaggio - si legge su Open - ha riguardato 81 città e 76 modelli di veicoli, prodotti da 35 marchi diversi. Dallo studio emerge che sono due i problemi più ricorrenti: l’odore sgradevole degli interni della vettura e il rumore eccessivo durante la guida. Per quanto riguarda i singoli modelli, sono le Xpeng P5 e P7, insieme alla Volkswagen ID.3, a registrare le migliori performance per qualità.

"Le case automobilistiche devono prestare maggiore attenzione all’esperienza dell’utente e alla gestione della qualità mentre accelerano il lancio di nuovi modelli – commenta Elvis Yang, direttore generale dei prodotti automobilistici di JD Power China -. La qualità dei nuovi modelli è inferiore a quella dei modelli di riporto. E un periodo di ricerca e sviluppo più breve stanno contribuendo a questo declino".