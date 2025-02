Non solo Stellantis, male anche i trattori di Cnh: nel 2024 crollano utile e ricavi

Cnh, crollano l’utile (-45%) e i ricavi (-20%)

Cnh Industrial ha chiuso il 2024 con un utile netto pari a 1,259 miliardi di dollari, in calo del 45% rispetto ai 2,287 mld del 2023. I ricavi si attestano a 19,836 mld di dollari, in calo del 20% rispetto ai 24,687 mld di dollari conseguiti nel 2023. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. Nel quarto trimestre i ricavi si attestano a 4,8 mld di dollari (-28%) mentre l'utile netto si attesta a 176 mln di dollari (-70%).

L'utile diluito per azione dell'intero anno è stato di 0,99 dollari rispetto agli 1,69 dollari del 2023. L'utile netto rettificato è stato di 1.339 milioni di dollari rispetto ai 2.217 milioni di dollari del 2023, con un utile diluito rettificato per azione di 1,05 dollari rispetto agli 1,63 dollari del 2023. La liquidità netta dell'intero anno fornita dalle attività operative è stata di 1.968 milioni di dollari e l'assorbimento del Free Cash Flow industriale è stato di 401 milioni di dollari.

Secondo Gerrit Marx, Chief Executive Officer della società, "i nostri sforzi proattivi e continui per allineare la nostra struttura aziendale all'attuale contesto del settore ci hanno permesso di fornire i nostri prodotti con una ragionevole erosione dei margini. Le difficili condizioni di mercato continueranno almeno fino alla prima metà del 2025 e noi manterremo livelli di produzione piuttosto bassi per ridurre ulteriormente le scorte del canale. Sono fiducioso - ha aggiunto - che i nostri continui sforzi per semplificare, snellire e migliorare la qualità delle nostre operazioni ci preparino al meglio per le dinamiche del ciclo regionale che ci attende”.