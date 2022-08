Autostrade, colpo di scena nella gestione dell'A24-A25: tornano all'Anas

L'Autostrada dei parchi torna all'Anas: il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar

Nuovo colpo di scena nella gestione delle autostrade A24 e A25: da oggi tornano sotto il controllo di Anas, come aveva stabilito un decreto legge del consiglio dei ministri il 7 luglio scorso: il Consiglio di Stato, accogliendo l'istanza dell'Avvocatura dello Stato, ha revocato la decisione del Tar che aveva stabilito che alla società Strada dei Parchi sarebbe rimasta la concessione, revocata dal Cdm "per gravi inadempimenti", fino al 20 settembre.

La nuova udienza di merito è stata fissata per il 25 agosto. Davanti alla decisione del governo dello scorso 7 luglio, il 12 luglio il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso di Strada dei Parchi, fissando un'udienza per il 7 settembre. L'Avvocatura di Stato, per conto del governo, aveva presentato ricorso contro la decisione del tribunale, e il 28 luglio il Tar aveva confermato la sospensiva con pronuncia nel merito il 20 settembre. Con la decisione di oggi del Consiglio di Stato, quest'ultima decisione è stata invece ribaltata, affidando la gestione delle due autostrade all'Anas.

Autostrade, Morassaut (Pd): "Mantenere gli impegni e non aumentare le tariffe"

''Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar sulla retrocessione della concessione per A24 e 25 giudicando gravi le inadempienze del concessionario. La decisione del Governo è stata dunque confermata. Ora con Anas occorre garantire con clausola sociale la tenuta dei livelli occupazionali, mantenere l'impegno già preso a non aumentare le tariffe e puntare finalmente alla cancellazione delle barriere di Settecamini e Lunghezza che pesano gravemente sulle tasche dei cittadini romani di Roma est'', ha scritto in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut.

Autostrade, Coltorti (M5S): "Dalla firma del decreto si apre una nuova per A24-A25"

"Da oggi la gestione delle autostrade A24 e A25 torna nelle mani dello Stato attraverso Anas. Il Consiglio di Stato, che con un apposito decreto ha riformato l'ordinanza del Tar del Lazio che aveva accolto il ricorso della concessionaria, ha scritto la parola fine dando ragione al governo che il 7 luglio scorso aveva revocato la concessione a Strada dei Parchi Spa, per gravi inadempienze. Sono anni che il Movimento 5 Stelle chiede la revoca delle concessioni che sono favorevoli solo al "prenditore", e che danneggiano lo Stato il quale poi deve provvedere alle inadempienze del concessionario. Ora si lavori alla stabilizzazione dei livelli occupazionali e alla ridefinizione del piano industriale", ha scritto in una nota il presidente della Commissione Lavori pubblici e Infrastrutture, Mauro Coltorti del M5S.