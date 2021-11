Economia

Mercoledì, 10 novembre 2021 Autostrade torna in utile nei 9 mesi: ricavi in crescita del 23% a 2,8 mld L'utile netto del gruppo raggiunge quota 498 milioni, l'indebitamento finanziario scende di 208 mln sul 2020. Traffico in ripresa, ma lontano dal pre Covid