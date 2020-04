Coronavirus, al via Genertel Everywhere per un servizio 100% da remoto

"Da oggi diventiamo il primo contact center assicurativo in grado di servire da remoto le famiglie italiane. Tuteliamo la salute delle nostre persone", ha dichiarato Maurizio Pescarini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel e Genertellife.

AL via “Genertel Everywhere”, il primo contact center assicurativo italiano che opera al 100% da remoto per affrontare in sicurezza il nuovo contesto legato all’emergenza Covid-19.

In meno di due settimane, è stata completata infatti la remotizzazione di tutte le attività degli oltre 700 consulenti di Genertel e Genertellife, al fine di permettere loro di lavorare da casa e in sicurezza, garantendo al contempo gli elevati standard di servizio tipici di Genertele GenertelLife agli oltre 1,2 milioni di clienti in tutta Italia.

Genertel Everywhere crea una nuova relazione tra i clienti, che possono accedere da qualunque luogo ai servizi della Compagnia, e i consulenti, che possono rispondere oggi direttamente dalle loro case. App, telefono, chat, email sono gli strumenti a disposizione del clienti per poter contattare uno degli oltre 700 consulenti Genertel, sempre pronti a rispondere alle diverse esigenze.

Genertel Everywhere ha definito nuove soluzioni per rispondere alle nuove esigenze di questi giorni di mobilità e risparmio.

Genertel Everywhere: mobilità

Oggi il cliente Genertel grazie a “Stop and Go” può, in caso di non utilizzo dei mezzi durante l’annualità assicurativa, sospendere e riattivare gratuitamente senza limiti al numero di sospensioni tramite App e area personale del sito internet le proprie polizze auto, moto, furgoni e van. Se la sospensione è durata più di 30 giorni al momento della riattivazione la data di scadenza della polizza sarà prorogata di un numero di giorni pari al periodo di sospensione.

Sono inoltre previste riduzioni dei prezzi fino al 10% per le polizze Rc auto per andare incontro alle attuali difficoltà economiche delle famiglie

Genertel Everywhere: risparmio

“Deposito protetto” è un’innovativa soluzione di protezione dei risparmi per le famiglie, che combina Protezione e Rendimento, grazie alla gestione sottostante e al bonus previsto ogni 5 anni; Convenienza, grazie a zero costi di sottoscrizione e management fee contenuta; Flessibilità, grazie alla possibilità di prelevare senza costi tutto o parte di quanto investito già dopo 12 mesi senza costi.

Genertel Everywhere è stato accompagnato da una capillare campagna di informazione verso i clienti che ha avuto un grande numero di riscontri positivi e proseguirà nelle prossime settimane online.