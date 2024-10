IEG inaugura la stagione fieristica 2024-2025: oltre 20 fiere e 103 eventi

IEG apre la stagione fieristica 2024-2025 a Rimini: più di 20 fiere e 103 eventi tra congressi e sport

Con la chiusura di TECNA 2024, che ha visto la partecipazione di 330 espositori e visitatori provenienti da oltre 100 Paesi, si è inaugurata ufficialmente la “Stagione delle Fiere” 2024-2025 di Italian Exhibition Group (IEG), dedicata agli eventi fieristici di Rimini. Durante la conferenza stampa di presentazione del calendario, il presidente di IEG, Maurizio Ermeti, ha dichiarato: “Si è appena chiusa la stagione balneare e la città ha già aperto una nuova stagione turistica, quella delle fiere e dei congressi. Anche se per noi può sembrare normale, non è affatto usuale che una destinazione balneare possa permettersi di 'non chiudere mai'. Parliamo di fiere, congressi, eventi sportivi che tengono accesi i riflettori su Rimini grazie a IEG, ma anche alla lungimiranza strategica e al coinvolgimento delle amministrazioni locali e degli stakeholder”.

IEG organizza e ospita 53 manifestazioni fieristiche all’anno, tra Rimini, Vicenza, Arezzo e diverse location estere, con un totale di quasi 2 milioni di presenze solo nell’area riminese. L’amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni, ha sottolineato l’importanza del calendario fieristico per Rimini: “Le fiere a Rimini sono 20, di cui 17 organizzate direttamente e 3 ospitate, a cui si aggiungono 103 congressi ed eventi sportivi e culturali, come il Meeting per l’Amicizia tra i Popoli”.

Dopo la chiusura di TECNA, la prossima settimana prenderà il via una delle manifestazioni di punta: TTG – INOUT, con oltre 2.700 espositori, 1.000 buyer e 55 start-up. Seguirà la novità IBL-INNOVATION BEAUTY LAB, dedicata al settore della bellezza, ed ECOMONDO, la fiera di riferimento per l’economia circolare, che vedrà la partecipazione di 1.500 brand espositori e ospiterà delegazioni da tutto il mondo. “Con una novità Ecomondo terrà a battesimo due nuovi padiglioni per oltre 8mila metri quadrati aggiuntivi, realizzati a tempo di record in meno di quattro mesi”, ha aggiunto Maurizio Ermeti.

Il 2025 si aprirà con SIGEP WORLD, evento di riferimento per il settore Foodservice, che punta a superare i numeri del 2024, quando ha attratto 180mila visitatori e 1.200 espositori. “Dal 7 al 9 febbraio spazio a un’altra novità assoluta per Rimini: PESCARE SHOW, il salone della pesca sportiva e nautica da diporto”, ha annunciato Corrado Peraboni. A seguire, BEER & FOOD ATTRACTION e ENADA PRIMAVERA riporteranno in scena il settore dell’eating-out e dell’amusement, mentre KEY – The Energy Transition Expo si conferma un appuntamento importante per la transizione energetica. Peraboni ha inoltre annunciato una nuova partnership con Deutsche Messe per l’organizzazione congiunta di HYPE - HYDROGEN POWER EXPO.

La stagione si concluderà a maggio con due grandi eventi: MACFRUT, leader del settore agroalimentare, ed EXPODENTAL, fino all’attesissima RIMINIWELLNESS, che attirerà oltre 115mila visitatori. A chiusura, Ermeti ha evidenziato l’impatto positivo delle attività di IEG sull’economia locale: “Oggi una grande parte della filiera turistica non ‘chiude’ più a settembre. Solo quest’anno, da gennaio a maggio, Rimini ha registrato 1.389.000 presenze”.

A conclusione della conferenza stampa Carlo Costa, chief corporate officer di IEG ha richiamato l’attenzione sul determinante interscambio con il territorio riminese e approfondito le performance del titolo di Italian Exhibition Group: “Il territorio provinciale ci sostenne in modo importante quando la fiera aprì il suo capitale ai privati e noi siamo orgogliosi di aver ricambiato la fiducia ricevuta impiegando le risorse per lo sviluppo della società in primis, ma anche ricompensando gli azionisti attraverso la distribuzione di importanti dividendi, quasi 60 milioni in totale, e consegnando loro, grazie all’approdo in Borsa, un titolo monetizzabile che dal giorno di quotazione è cresciuto del 58,8% e nell’ultimo anno del 108% [quotazione di ieri]. E lo scambio virtuoso prosegue, il territorio è al lavoro per dotare la Fiera di Rimini della fermata del Metromare e inoltre permane il sostegno delle Categorie verso il Palacongressi con il sistema di royalities riconosciute per le presenze portate dall’attività congressuale, un unicum a livello globale”.