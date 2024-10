PEUGEOT E-408: l’innovativa fastback elettrica che completa la gamma EV del Leone

Con l'introduzione della nuova PEUGEOT E-408, la casa francese completa la sua gamma di veicoli elettrici con una fastback completamente elettrica che promette di ridefinire l'esperienza di guida sostenibile.

Il modello, che combina l'innovazione del design con l'efficienza a zero emissioni, porta avanti la strategia di elettrificazione del marchio. Dotata di un motore elettrico da 157 kW (210 CV) e una batteria NMC da 58,2 kWh, la PEUGEOT E-408 offre un’autonomia di 453 km e il massimo comfort per i suoi passeggeri.

La nuova E-408 rappresenta l’evoluzione della gamma 408, già lanciata nella versione ibrida plug-in nel 2022, e si affianca ad altri modelli EV di PEUGEOT, che vanta oggi l’offerta elettrica più ampia tra i produttori europei tradizionali.

Design innovativo: una fastback unica nel segmento



La PEUGEOT E-408 colpisce per la sua silhouette fastback dinamica e moderna. Costruita sulla piattaforma E-EMP2, che garantisce versatilità e spazio a bordo senza compromettere lo stile, l’auto si distingue per le sue linee slanciate e una postura felina che la ancorano saldamente alla strada. Con una lunghezza di 4,69 metri e una larghezza di 1,85 metri, la E-408 riesce a combinare la sportività di una berlina con la posizione di guida rialzata tipica dei SUV, offrendo al conducente una sensazione di sicurezza e controllo.

L'estetica felina di PEUGEOT è messa in risalto da dettagli come le "orecchie di gatto" e gli iconici fari anteriori a LED a forma di zanna, che donano alla vettura un look aggressivo e distintivo. Le superfici scolpite giocano con la luce, enfatizzando il dinamismo del design, mentre il posteriore solido è arricchito da grandi cerchi Graphite da 19 pollici, che migliorano l’aerodinamica e le prestazioni della vettura.

Esperienza di guida: la potenza dell’elettrico



Il motore da 157 kW (210 CV) della PEUGEOT E-408 garantisce prestazioni eccellenti con una coppia di 345 Nm, assicurando un’accelerazione fluida e una guida silenziosa, tipica dei veicoli elettrici. Il conducente può scegliere tra tre modalità di guida: Normal, per un equilibrio tra prestazioni e autonomia; Sport, per il massimo della potenza; ed Eco, che ottimizza il consumo di energia per estendere l’autonomia.

Un altro aspetto distintivo è l’esperienza di guida amplificata dal PEUGEOT i-Cockpit®, che offre un quadro strumenti digitale 3D da 10 pollici e un volante compatto per una migliore manovrabilità. Lo schermo centrale da 10 pollici ad alta definizione integra il sistema di infotainment PEUGEOT i-Connect® Advanced, che include la navigazione connessa TomTom e il pianificatore di viaggio integrato, ottimizzando i percorsi per massimizzare l'autonomia del veicolo e semplificare la ricarica.

Efficienza e autonomia al top



La batteria NMC da 58,2 kWh, posizionata sotto il pianale, consente alla PEUGEOT E-408 di raggiungere un'autonomia di 453 km secondo il ciclo WLTP. Questo la rende ideale per la guida quotidiana e per i lunghi viaggi. Il consumo di elettricità è estremamente efficiente, pari a soli 15,2 kWh per 100 km, grazie anche all’aerodinamica ottimizzata della vettura.

Il processo di ricarica è rapido e comodo: la E-408 supporta la ricarica in corrente continua fino a 120 kW, permettendo di caricare dal 20% all'80% della batteria in circa 30 minuti. È disponibile anche un caricabatterie trifase da 11 kW per la ricarica domestica o da wallbox.

Comfort e tecnologia avanzata



All'interno, la PEUGEOT E-408 offre un ambiente spazioso e tecnologicamente avanzato. I sedili anteriori hanno ottenuto la certificazione AGR per l’ergonomia e possono essere dotati di regolazione elettrica, riscaldamento e funzione massaggio. Anche i passeggeri posteriori beneficiano di ampio spazio per le gambe e di un comfort termico ottimizzato grazie alla presenza di bocchette d'aria dedicate.

Il sistema di infotainment è arricchito dalla funzione di riconoscimento vocale "OK PEUGEOT", che consente di accedere a tutte le funzioni del veicolo tramite comandi vocali. Il sistema supporta anche Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, mentre l'app MyPEUGEOT® permette di gestire da remoto il precondizionamento dell'abitacolo e lo stato della ricarica.

Sicurezza ai massimi livelli



La PEUGEOT E-408 è dotata di oltre 15 sistemi di assistenza alla guida, che includono il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio degli angoli ciechi e la frenata automatica di emergenza. Il pacchetto Drive Assist Plus, disponibile sulla versione GT, consente di usufruire di una guida semi-autonoma di livello 2, migliorando ulteriormente la sicurezza e la facilità di utilizzo del veicolo.



Con la PEUGEOT E-408, il marchio francese conferma il suo impegno verso l’elettrificazione e la sostenibilità, offrendo una fastback che unisce design innovativo, prestazioni elettriche avanzate e un’autonomia elevata. La nuova E-408 rappresenta un’offerta unica nel segmento C, destinata a conquistare i consumatori grazie al mix di fascino, emozione ed eccellenza tecnica.