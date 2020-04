Coronavirus, McDonald's: 1600 pasti ai centri di Cooperativa Farsi Prossimo

Coronavirus, McDonald’s Italia distribuirà in due settimane pasti caldi ai bisognosi presso i centri gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo a Milano e provincia.

In un difficile momento come quello attuale, McDonald’s Italia insieme ai suoi franchisee conferma il suo impegno al fianco di chi ogni giorno sul territorio lavora per garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

Rientra in questo impegno anche la distribuzione di pasti caldi ai bisognosi presso la rete dei Centri di Accoglienza e dei servizi residenziali gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo a Milano e provincia. L’azienda infatti distribuirà in due settimane 1.600 pasti presso le strutture della cooperativa sociale promossa nell’ambito delle attività della Caritas Ambrosiana, che è impegnata a sviluppare e gestire servizi socio-educativi nel territorio della diocesi di Milano.

L’accordo rientra nel più ampio spettro di iniziative sviluppate da McDonald’s Italia a livello nazionale e locale per sostenere il Paese nella situazione di emergenza in cui si trova. McDonald’s Italia e Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald hanno donato 1 milione di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19 presso i padiglioni della Fiera di Milano, con l’acquisto di moduli di degenza, e per l’acquisto di un’unità completa di rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi di Milano. A questo si aggiunge sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti caldi ad associazioni ed enti attivi in diverse città della penisola.