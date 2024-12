Azioni Stellantis, come va il titolo in Borsa: previsioni e raccomandazioni

Analisi delle azioni di Stellantis

Dopo il crollo in Borsa legato alle dimissioni improvvise del Ceo Carlos Tavares, Stellantis ha registrato una significativa volatilità. Il titolo ha subito una perdita del 6,3% nella giornata in cui la Borsa di Milano ha chiuso in leggero rialzo dello 0,21% a 33.483 punti. Attualmente, John Elkann ha assunto la guida del gruppo ad interim.

Andamento delle azioni

Nella seduta odierna, le azioni Stellantis NV hanno registrato un incremento dell’1,58%, a 11,932 euro per azione. Durante la giornata, il titolo ha oscillato tra un massimo di 12,068 euro e un minimo di 11,782 euro, con un volume di scambi di circa 15,6 milioni di pezzi. Nonostante l'incremento odierno, il titolo si trova in una fase di debolezza rispetto al passato:

A un mese : perdita del -9,20%.

: perdita del -9,20%. A sei mesi : calo del -42,8%.

: calo del -42,8%. Da inizio anno: cedimento complessivo del -45,37%.

Performance annuale

Il record annuale delle azioni Stellantis è stato raggiunto il 26 marzo 2024, con un massimo storico di 27,35 euro per azione. Da allora, il titolo ha perso oltre il 40% del suo valore. Il livello minimo dell’anno, pari a 11,604 euro per azione, è stato toccato l'11 ottobre 2024.

Previsioni e raccomandazioni

Gli analisti stimano un prezzo obiettivo per il titolo Stellantis di 14,94 euro, suggerendo un potenziale di crescita rispetto ai livelli attuali. La raccomandazione è di mantenere il titolo in portafoglio (“hold”), con un outlook moderatamente positivo nel medio termine.