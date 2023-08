Finint lancia il fondo Infra Sgr. Al via la raccolta fondi: target 1 mld

Finint lancia il fondo per investire nelle infrastrutture di mobilità italiane ed europee

Finint lancia un fondo infrastrutturale con l’obiettivo di raccogliere un miliardo di euro per investimenti in infrastrutture di mobilità e non solo, in Italia e in Europa. Con l’autorizzazione di Bankitalia, il gruppo Finint si avvale di Goldman Sachs come advisor. È ancora in via di selezione invece il ruolo dell’Anchor investor che potrà salire fino al 49% del primo investimento atteso che sarebbe Save, la società a capo del polo degli aeroporti del Nordest e che tiene gli scali di Venezia e Treviso, del 48,3% del Brussels Charleroi Airport ed è azionista di riferimento nel Catullo di Verona e lo scalo Montichiari di Brescia.

L’intenzione del fondo, come riporta Nordesteconomia, sarebbe quello di rilevare le quote degli attuali azionisti di Save tra cui oltre al gruppo guidato da Enrico Marchi ci sono anche i Fondi Infravia e DWS (di Deutsche Asset Management). Questi ultimi controllano complessivamente l’88% del gruppo Save. Mentre Finint detiene il 12% restante.

Con che tempi e in quale parte è questione che non è ancora definita. I due soggetti finanziari sono liberi dal periodo di lock up, scaduto a luglio 2021 ed ora che i numeri sono tornati a livelli pre-pandemici potrebbero decidere di smobilizzare parte o tutto l’investimento.