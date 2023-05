Banca Mediolanum, boom utile a 178 mln. Raddoppiato il margine da interessi

Banca Mediolanum, volano i conti del primo trimestre 2023

Banca Mediolanum chiude il primo trimestre del 2023 con un utile netto di 178,3 milioni di euro, in crescita del 59% sullo stesso periodo del 2022.

Tra gli altri dati, le commissioni nette sono pari a 261 milioni (+4%), il margine da interessi è di 157,7 milioni (+119%), il margine operativo ammonta a 228,1 milioni (+64%). Il totale delle masse Gestite e amministrate è pari a 108,73 miliardi (+5% su fine 2022), con impieghi alla clientela retail per 16,6 miliardi (+1% su fine anno).

L’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale crediti è pari allo 0,70%. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 marzo 2023 si attesta al 20,6%.

''Sono estremamente soddisfatto dice Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum- dei risultati che abbiamo conseguito in questo primo trimestre del 2023. Nello specifico il business ricorrente è in forte ascesa con un incremento del margine operativo del 64%, portando di conseguenza l'utile nel trimestre a 178 milioni in aumento del 59% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Desidero inoltre sottolineare due evidenze molto importanti”.

“Anzitutto”, continua, “il ritorno delle masse in gestione sui massimi registrati, ovvero superiori a 108 miliardi di euro, sospinte dalla raccolta netta e dalla acquisizione di nuovi clienti entrambe in forte crescita rispetto allo scorso anno. Infine, nonostante in questo trimestre si sia purtroppo tornati a fare i conti con crisi bancarie a livello internazionale, il settore in Italia non è stato impattato e, all'interno di esso, Banca Mediolanum continua ad essere un'eccellenza per solidità patrimoniale con un indice CET1 pari a 20,6%. Questa è una garanzia fondamentale per i nostri clienti, attuali e futuri, che scelgono di affidarci i loro risparmi''.