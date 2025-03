Banco Bpm ottiene l'ok, anche la Consob approva l'Opa su Anima. Tutti i dettagli

Banco Bpm, via libera da Consob a opa su Anima

Via libera di Consob all'opa lanciata da Banco Bpm su Anima. L'offerta prenderà il via lunedì 17 marzo e durerà fino al 4 aprile. Il periodo di adesione all’Offerta concordato con Borsa Italiana durerà dunque 15 giorni. Il 4 aprile 2025 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione l’ultimo giorno per aderire all’Offerta.

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 11 aprile 2025 ai termini e alle condizioni indicati nel Documento di Offerta, l’Offerente pagherà a ciascun azionista di Anima che abbia aderito validamente all’Offerta un corrispettivo pari a Euro 7,00 (cum dividendo) per ciascuna azione di Anima portata in adesione all’Offerta.

''Il Corrispettivo -si sottolinea in una nota- si intende cum dividendo ed è pertanto stato determinato sull’assunto che Anima non approvi e dia corso ad alcuna distribuzione ordinaria o straordinaria di dividendi prelevati da utili o riserve prima della Data di Pagamento. Qualora Anima, prima di detta data, dovesse pagare un dividendo ai propri azionisti, o comunque fosse staccata dalle azioni Anima la cedola relativa a dividendi deliberati ma non ancora pagati da Anima, il Corrispettivo sarà automaticamente ridotto di un importo pari per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta a quello di tale dividendo''.