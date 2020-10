Bce, Eurogruppo sostiene l'olandese Elderson al posto di Mersch nell'Esecutivo

L'Eurogruppo ha dato il proprio sostegno alla candidatura di Frank Elderson come nuovo membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea. Frank Elderson, si legge in una nota dell'Ue, e' attualmente membro del Consiglio di amministrazione di De Nederlandsche Bank, la banca centrale olandese. Il Consiglio adottera' una raccomandazione in cui presentera' la candidatura di Elderson al Consiglio europeo, composto dai capi di Stato e di Governo dell'Ue.

Dato che i ministri non possono riunirsi a causa delle restrizioni relative al Covid-19, la raccomandazione sara' adottata mediante procedura scritta. Il Consiglio europeo consultera' quindi il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della Bce. Si prevede che la decisione finale venga adottata entro la fine dell'anno. Il nuovo membro del Comitato esecutivo sostituira' Yves Mersch - il cui mandato, non rinnovabile, scadra' il 14 dicembre - che ha ricoperto l'incarico per 8 anni.