Bce, Lagarde all'Italia: "Critiche sui tassi? La Bce è indipendente, non siamo soggetti a pressioni politiche"

Bce, Lagarde: "Critiche Italia? Noi siamo indipendenti"

"La Bce è un’istituzione indipendente, come chiaramente espresso nei Trattati, e non siamo soggetti a nessuna pressione politica di alcun tipo. Che siano apprezzamenti o critiche, noi cerchiamo di starne totalmente lontano". Lo ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo a Budapest rispondendo a una domanda sulle critiche arrivate dall'Italia sulla lentezza nel taglio dei tassi. "Noi lavoriamo basandoci sul nostro mandato che è la stabilità dei prezzi e sui dati che riceviamo. Ho detto chiaramente che decidiamo la nostra posizione sulla previsione d’inflazione, sull'inflazione di fondo e sulla trasmissione della politica monetaria. L’ho ricordato oggi: siamo partiti dall’inflazione al 10,6% a ottobre 2022 e ora siamo scesi al 2,2%. C’è eterogeneità tra i Paesi, è un po’ più bassa in Italia, ma è certamente un buon passo per il nostro obiettivo e lo raggiungeremo a tempo debito", ha evidenziato.

Bce, Lagarde: "Con cambiamenti significativi rivalutiamo decisioni su tassi a ottobre Bruxelles"

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, non esclude di rimettere mano ai tassi di interesse anche a ottobre. “Abbiamo una linea di base, esamineremo tutti i dati. Se ci saranno cambiamenti significativi, rivaluteremo” le nostre decisioni, dice rispondendo a una domanda precisa sulla riunione del board di ottobre nel corso della conferenza stampa tenuta al termine della riunione informale dell’Eurogruppo di Budapest.

Tajani, "Lagarde? Rivendico il diritto di commentare la Bce"

Io non ho offeso nessuno, dire che ci vuole più coraggio non è un offesa ma il mio era un incoraggiamento. Continuo a rivendicare il mio diritto a fare osservazioni critiche sulle scelte della Bce. Non voglio influenzarle ma ho il diritto di commentarle", ha detto Tajani, al termine dei lavori della Giornata dello Sport italiano nel mondo. "Sono per la riforma della Bce che non può essere solo la guardiana dell'inflazione ma deve trasformarsi - ha aggiunto - in una vera banca centrale in grado di governare la moneta per sostenere l'economia reale che è quella che crea l'occupazione".