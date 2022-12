Bellezza, Lush Cosmetics passa all’americano Silverwood

Bellezza, il rivenditore Lush Cosmetics passa all’investitore americano Silverwood

Il rivenditore di prodotti di bellezza Lush Cosmetics è pronto al grande salto: la società di investimento statunitense Silverwood ha infatti acquisito una partecipazione del 19,8%, raccogliendo circa 216,8 milioni di sterline (252,5 milioni di euro) di sue azioni. L’intenzione della società sarebbe quella di rinforzare l’attività del brand che è attualmente presente in 48 Paesi; l’azienda è stata scelta dall’investitore perché si distingue, secondo le parole del direttore non esecutivo di Silverwood, Paul Hodgins, per avere un “enorme potenziale di crescita”.

Lush, che ha chiuso il 2021 con un fatturato di 408 milioni di sterline (475,2 milioni di euro), in calo del 6,6% rispetto all’anno precedente, quando aveva fatturato 437,8 milioni di sterline (pari a circa 521,5 milioni di euro), ha acquisito, nel settembre 2021, le sue attività partner nordamericane per 180 milioni di dollari canadesi (pari a 143 milioni di sterline o 166,6 milioni di euro), più un corrispettivo differito di 20 milioni di dollari canadesi. Il rivenditore si è inoltre impegnato a investire 7,6 milioni di sterline nell’apertura di nuovi negozi e nella ricostruzione delle sue operazioni in Uk, che sono state duramente colpite durante la pandemia.

Per Silverwood non si tratta della prima escursione nel settore cosmetico, infatti, ha già acquisito in passato il 90% del capitale azionario totale emesso del produttore giapponese di skincare Sonotas Holdings, insieme a tutto il capitale azionario totale emesso di Sonotas Corporation.